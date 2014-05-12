Вчені виявили ще одну корисну властивість кави

Більшість людей вранці п'є каву, щоб допомогти собі прокинутися і "розплющити очі", проте, як з'ясували вчені, цей напій дуже добре впливає на зір.

Згідно з тими даними, які отримали вчені, хлорогенова кислота, що є сильним антиоксидантом і міститься в каві, може запобігти процесу дегенерації сітківки у мишей.

Сітківка є дуже тонким шаром тканини, яка складається з мільйонів нервових і фоточутливих клітин, які здатні приймати і перетворювати візуальні дані. Також сітківка це одна з найбільш метаболічно активних тканин, тому що для її підтримки необхідна велика кількість кисню. Недостатнє кисневе живлення сітківки, а також вплив з боку вільних радикалів може призвести до пошкодження її тканин, в результаті чого може розвинутися.

Демонстрація нових властивостей кави була проведена під час нового експерименту з участю гризунів, очі яких обробили оксидом азоту. Оксид азоту веде до дегенерації сітківки, так як викликає окислювальний процес. Після проведення цього дослідження, вченим вдалося з'ясувати, що у мишей, сітківку яких обробляли хлорогеновою кислотою, не було виявлено слідів ушкоджень у внутрішній оболонці ока.

Співробітники Корнелльського університету зможуть з'ясувати, чи може ця кислота подолати бар'єр між центральною нервовою системою і кровоносною системою, який не пропускає більшість лікарських речовин. Якщо дослідники отримають позитивне вирішення цього питання, то незабаром лікарі будуть давати рекомендації щодо вживання кави, як засобу боротьби зі сліпотою.

За словами Чанга Ю - автора дослідження - кава вважається одним з найпопулярніших напоїв у світі, але її можна вважати і корисним засобом, бо в його складі є від семи до дев'яти відсотків хлорогенової кислоти.

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