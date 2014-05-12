Винайдено універсальну таблетку від гіпертонії

Інститут глобального охорони здоров’я Джорджа представив ліки, які являють суміш активних інгредієнтів, що поліпшують тиск і показники холестерину. Про це пише Ridna.ua з посиланням на The Daily Mail. Отже, це недорогий лікарський коктейль з ліків від гіпертонії, статинів та аспірину.

Ефективність нового засобу набагато вища стандартних методів лікування. По суті, одна таблетка замінить цілу жменю пігулок. Це спростить завдання дотримання режиму. Ліки – результат аналізу даних 3140 сердечників з Європи, Індії і Австралії. Дослідження показали: по закінченні року прийому ліків показники дотримання режиму виростали на 43%. Плюс, поліпшувалися показники тиску і холестерину.

Серцево-судинні захворювання стоять на першому місці в списку причин смерті. Щорічно в усьому світі вони вбивають 17,3 мільйона чоловік. Якщо подібні ліки, які легко приймати, впровадити в медичну практику, можна знизити рівень передчасної смертності на 25% до 2025 року.