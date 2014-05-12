Кохання змінює мислення - психологи

Результати дослідження, проведеного під керівництвом доктора Христини Фін, було опубліковано в британському науковому журналі "Journal of Personality".

У ході дослідження вчені зосередилися на вивченні ступеня невротичності - однієї з п'яти базових характеристик особистості, які можна використовувати для опису будь-якої людини. Люди з підвищеною невротичністю не відчувають себе в безпеці, відчувають тривогу і легко дратуються. Вони схильні до депресії, що часто пов'язано з низькою самооцінкою, і, як правило, незадоволені своїм життям.

Учені протягом дев'яти місяців тричі вимірювали ступінь невротизації та задоволеності відносинами у 245 пар у віці від 18 до 30 років. Крім того, учасники оцінювали вигадані повсякденні життєві ситуацій та їх можливе значення для відносин. Ця частина дослідження, на думку психологів, мала вирішальне значення, оскільки невротичні люди сприймають вплив зовнішнього світу по-іншому: вони сильніше реагують на негативні стимули і мають тенденцію інтерпретувати двозначні ситуації негативно замість позитивного або нейтрального погляду.

Дослідники виявили, що ця тенденція поступово згасає з плином часу, якщо людина перебуває в романтичних стосунках. З одного боку, партнери підтримують один одного, а з іншого - позитивний досвід і емоції, накопичені в процесі спілкування з коханим, опосередковано впливають на розумові структури і змінюють когнітивні установки, які відіграють вирішальну роль у сприйнятті світу. На думку психологів, любов допомагає відучитися від негативного мислення та вирішувати життєві завдання з більшою впевненістю, не будуючи песимістичних прогнозів.

Вчені виявили подібний ефект як серед чоловіків, так і жінок. Вони дійшли висновку, що молоді люди тільки виграють, вступаючи у відносини, які дають позитивний ефект не лише при невротичних тенденціях, але і у випадку депресії та тривожних розладів.

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