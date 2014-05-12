Причину хрипів у дітей виявити проблематично

Найчастіше хрипи асоціюються з астмою, однак встановити точний діагноз дитині важко, позаяк спірометрія - стандартний діагностичний тест при астмі - буде не показовий. В результаті помилок замість астми нерідко діагностують пневмонію або бронхіт, і такі діти змушені відвідувати лікаря досить часто. Це викликає постійне занепокоєння батьків, знижує якість життя і призводить до додаткових витрат системи охорони здоров'я.

Професор Франсін Дюшарм (Prof Francine M Ducharme) з дослідницького медичного центру Університету Сент-Жюстін в Монреалі простежила за розвитком симптомів, пов'язаних з респіраторними захворюваннями в тих, хто був дошкільням 25 років тому. Виявляється, що порушення легеневої функції зберігаються у таких і в дорослому віці, і деколи спостерігаються у 40 років і пізніше. При цьому астма може загострюватися, і входити в ремісію, але порушення легеневої функції зберігаються.

Вивчення наслідків астми, яка виникла в ранньому дитинстві, є складною проблемою, так як 20-40 років тому практично не було ефективних ліків. На думку Дюшарм і колег, найбільш ефективна тривала терапія маленьких пацієнтів заснована на застосуванні інгаляційних кортикостероїдів. Лікування в період до шести років особливо важливо, так як дихальна система активно розвивається в цей період. Необхідні зусилля вчених, щоб розвинути методи діагностики, і вивчити питання, пов'язані з довготривалим прийомом кортикостероїдів. Одночасно необхідні зусилля батьків, щоб зменшити ефекти несприятливих зовнішніх факторів на дітей: малорухливого способу життя, тютюнового диму, інших забруднень повітря. З урахуванням поширеності проблеми ці завдання набувають безперечної значущості.

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