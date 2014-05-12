Китай оголосив про зміну цінової політики щодо недорогих ліків

Нові правила дають фармвиробникам більше свободи дій у визначенні цін на медикаменти, пише remedium з посиланням на Reuters.

Згідно з рішенням Національної комісії з розвитку і реформ, нові принципи ціноутворення поширюються на перелік з 500 недорогих часто використовуваних препаратів. Фармацевтичні компанії зможуть самостійно визначати вартість цих ліків, проте підвищувати ціну можна буде тільки до певного рівня. Верхній поріг вартості добової дози ліків, що застосовуються в сучасній доказовій медицині, буде становити 0,48 доларів, тоді як для засобів традиційної китайської медицини - 0,8 доларів.

До набрання чинності стандарту, влада Китаю регулювала ціноутворення на 2 тис. ліків, вартість яких покривалася національною медичною страховкою. Як розповів представник нацкомісії, прибутковість від продажу недорогих медикаментів в Китаї була настільки низька, що не дозволяла фармкомпаніям покривати зростаючі витрати. У свою чергу несприятливі умови китайського ринку призвели до дефіциту найбільш популярних дешевих лікарських засобів.

Про намір китайського уряду пом'якшити цінову політику стало відомо в другій половині квітня цього року.