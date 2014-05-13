Музика підсилює приплив крові в лівій півкулі мозку

Музичні заняття посилюють приплив крові в лівій півкулі, з'ясував Університет Ліверпуля. Його співробітники провели два дослідження, які показали, який ефект справляє музика на мозок людини, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Справа в тому, що зони мозку, які відповідають за музику і мову, мають єдині шляху. Сканування мозку джазових музикантів, якраз, показало для них схожість мови і музики.

У рамках першого дослідження вчені спостерігали за схемами мозкової активності у 14 музикантів і 9 людей, далеких від музики, поки ті виконували завдання на генерування музики і слів. У музикантів мозкові схеми при генеруванні і слів, і музики були однаковими. А от у інших учасників схеми відрізнялися.

В цілому ж музика є потужним методом впливу на людину. Вона сприяє вивільненню ендорфінів та чудово відволікає. Наприклад, ракові пацієнти, які регулярно слухають музику, демонструють менше симптомів депресії, болю, втоми і тривожності.