Педіатри закликають відмовитися від антибактеріальних гелів і вологих серветок

У догляді за новонародженим повинні бути тільки мило і вода. Таким чином можна убезпечити дитину від цілого ряду проблем, відзначає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Відомо: спроби створити вдома стерильне середовище, повністю виключивши контакт з мікробами, виливаються у алергію, астму та інші аутоімунні захворювання. І перші два тижні життя критично важливі для становлення імунітету. Організму необхідно контактувати з патогенами, щоб навчитися себе захищати і контролювати.

За словами фахівців Королівського коледжу акушерів, необхідно дотримуватися базових правил гігієни (мити руки до годування і після зміни підгузників, прати речі при правильній температурі, захищати дітей від тварин і людей з інфекціями), але без фанатизму. На момент народження легені дитини стерильні. Однак їх практично моментально заселяють мікроби. Експеримент з мишами це підтверджує. Відразу після народження мишенята були беззахисні перед запаленням легенів.

Якщо легені залишалися стерильними, вони ставали ще більш чутливими до мікробів і демонстрували ознаки астми. Як зазначає доктор Бенджамін Марсленд, який працював з мишами, зроблене відкриття дозволяє встановити ідеальний час для боротьби з астмою, і це перші дні життя.