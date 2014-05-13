Прогулянки покращують мислення

Мерилі Оппеццо і Деніел Шварц, психологи з Стенфордського університету з'ясували, що не тільки прогулянки, але і звичайна ходьба всередині кімнати покращує процеси мислення, пише Здоров'я.

Дослідження проводилося з участю 176 студентів коледжу, яким доручили виконати ряд творчих завдань. Всіх випробовуваних поставили у різні умови при вирішенні завдань: одні сиділи в приміщенні, другі виходили на природу, інші перебували у творчому пошуку під час прогулянки по кампусу або крокуючи по кімнаті.

Під час руху та прогулянки випробувані в середньому на 60% краще справлялися з креативними завданнями, ніж сидячи нерухомо. При цьому потік креативних думок не зупинявся, навіть коли випробовувані після прогулянки знову сідали за робоче місце.

Психологи підкреслюють, що рух має позитивний вплив лише при виконанні творчих завдань - для аналізу конкретної логічної головоломки потрібна велика концентрація, зосередженість, тому в цьому випадку ходьба може тільки зашкодити.