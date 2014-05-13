Для профілактики циститу потрібно багато пити рідини
Однак рекомендують відмовитися від напоїв, які подразнюють сечовий міхур (кава, апельсиновий сік)
Недостатнє споживання води підвищує ймовірність появи циститу та інфекцій сечовивідних шляхів. Про це заявили вчені з Мічиганського університету, США.
Особливо важливо поповнювати організм водою для жінок - у них ризик згаданих захворювань вищий, ніж у чоловіків. За статистикою, щорічно з цими захворюваннями стикається близько 15% жінок. Особливо це стосується вагітних жінок, хворих на туберкульоз або цукровим діабетом, сексуально активних жінок.
Якщо жінка п'є мало води, в її сечовому міхурі створюються сприятливі умови для розмноження бактерій, пояснюють фахівці. Також вони рекомендують відмовитися від напоїв, які подразнюють сечовий міхур (кава, апельсиновий сік), дотримуватися правил гігієни, а при схильності до інфекцій кожні 3-6 місяців проводити перевірку здоров'я.