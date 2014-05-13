Для профілактики циститу потрібно багато пити рідини

Недостатнє споживання води підвищує ймовірність появи циститу та інфекцій сечовивідних шляхів. Про це заявили вчені з Мічиганського університету, США.

Особливо важливо поповнювати організм водою для жінок - у них ризик згаданих захворювань вищий, ніж у чоловіків. За статистикою, щорічно з цими захворюваннями стикається близько 15% жінок. Особливо це стосується вагітних жінок, хворих на туберкульоз або цукровим діабетом, сексуально активних жінок.

Якщо жінка п'є мало води, в її сечовому міхурі створюються сприятливі умови для розмноження бактерій, пояснюють фахівці. Також вони рекомендують відмовитися від напоїв, які подразнюють сечовий міхур (кава, апельсиновий сік), дотримуватися правил гігієни, а при схильності до інфекцій кожні 3-6 місяців проводити перевірку здоров'я.

Likar.info