Бактерії використовують білки крові для запуску потенційно смертельних захворювань

У попередніх своїх дослідженнях вчені з'ясували, що на білку FnBPA золотистого стафілокока є сайти зв'язування фібриногену та фібронектину, які, імовірно, «співпрацюють» у розвитку ендокардиту - небезпечного запального процесу тканини серця.

Дослідження, результати якого опубліковані в Journal of Biological Chemistry, пояснюють, яким чином відбувається ця кооперація. Для досягнення мети автори використовували методи рентгеноструктурної кристалографії, біофізичні та мікробіологічні підходи. Результатом стало представлення тривимірної структури білка FnBPA S. aureus в комплексі з білком фібриногену людини. Подальше вивчення взаємодій виявило, що зв'язок фібронектину з FnBPA білком блокує його зв'язування з фібриногеном.

Професор Дженіфер Поттс (Jennifer Potts) коментуючи роботу, сказала, що бактерії здатні розвивати різні способи зв'язку з білками людини для використання їх у своїх цілях. Розуміння цих механізмів не тільки допоможе розробити нові терапевтичні засоби, але й розширить наші знання про роль цих білків людини в нормі.

S. aureus є бактерією, яка може викликати різні інфекційні процеси - від поверхневих шкірних до важких інвазивних інфекцій, таких як інфекційний ендокардит, для якого характерний високий рівень смертності. Значна терапевтична проблема полягає в появі резистентних штамів до антибіотиків. Це обставина ще більше збільшує ймовірність летальних випадків при розвитку інфекційного ендокардиту. І особливо актуальним стає пошук засобів профілактики, які попереджали б розвиток такого ускладнення.

Ця робота відкриває перспективи створення ефективної терапії та профілактики інфекційного ендокардиту, але після додаткових досліджень.

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