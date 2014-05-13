Електронні сигарети курять люди, що раніше не мали шкідливих звичок

Незважаючи на заяви виробників і переконання молодих людей, електронні сигарети, як і звичайні, підвищують ризик раку. Електронні сигарети здатні також зробити некурців залежними від нікотину, пише Meddaily.ru з посиланням на DNA India.

Університет Міссісіпі зробив шокуючий висновок: 50% людей, що палять електронні сигарети, не є справжніми курцями. Таким чином, електронні сигарети роблять у суспільній свідомості сам процес куріння нормою. Це особливо стосується молодих батьків, які вважають, що електронні сигарети не шкодять їх дітям і оточуючим.

Між тим лікарі досі не знають, які ризики несуть електронні сигарети, які, по суті, є нікотиновими інгаляторами (нікотин доставляється з парою за рахунок нагрівання рідини). Спочатку електронні сигарети повинні були допомогти курцям позбутися шкідливої звички. Однак мало хто з молодих людей використовують їх з такою метою. Це показало опитування 3253 американців.

Зокрема, опитувалися батьки. 81% з них використовували електронні сигарети, вважаючи їх менш небезпечними для оточуючих, 76% говорили, що такі сигарети більше прийнятні для людей, які не вживають табаковмісні продукти. А 72% зізналися: електронні сигарети можна використовувати в місцях, де курити не можна, що дуже зручно. Незважаючи на привабливу ідею і велику різноманітність смаків, деякі електронні сигарети, як було доведено, що містять токсичні сполуки.