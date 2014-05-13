Вчені відкрили нові можливості для лікування чоловічого безпліддя

Американські вчені знайшли білок, нестача якого може стати причиною чоловічого безпліддя. Цей білок Chd5 необхідний для правильної упаковки ДНК в головці сперматозоїда. Свої результати вони опублікували в журналі Nature Communications, пише Газета.ру.

ДНК в будь-якій клітині щільно упакована, намотана на білки-гістони, як нитка на котушку. Сперматозоїд - дуже маленька клітина, тому проблема упаковки ДНК стоїть для нього ще більш гостро. Для більш щільної упаковки сперматозоїд використовує не гістони, а інші речовини - протаміни.

Білок Chd5, як з'ясували дослідники, це ключовий регулятор упаковки ДНК сперматозоїдів. Якщо цього білка недостатньо під час дозрівання сперматозоїдів, це призводить до занадто рихлої упаковки ДНК, що позначається на якості сперми.

Миші з дефіцитом білка Chd5 були безплідними через зниження рухливості сперматозоїдів.

Більш того, дефіцит Chd5 може призводити і до поломок самої молекули ДНК. Так що якщо такий сперматозоїд все ж виявиться здатний до запліднення яйцеклітини, він принесе потомству генетичні дефекти.

Дослідження, проведене на чоловіках, показало, що безпліддя часто супроводжується нестачею білка Chd5 в організмі.