Почати займатися спортом не пізно і після 40 років - вчені

Згідно з результатами дослідження, представленого на конгресі "EuroPRevent 2014", що проходив 8-10 травня в Амстердамі, фізична активність навіть після 40 років може уповільнити несприятливі структурні і функціональні зміни в серцево-судинній системі.

За словами керівника дослідження Девіда Мэйтлота з французького університету Ренн, незважаючи на те, що біологічні зміни в серці накопичуються з віком, навіть після 40 років вони піддаються корекції завдяки тренуванням на витривалість, повідомляється на сайтеMedical Daily.

Дослідники відібрали 40 здорових чоловіків у віці від 55 до 70 років: 10 з них ніколи не займалися спортом більше двох годин на тиждень, а інші учасники протягом останніх п'яти років приділяли спорту не менше семи годин на тиждень, при цьому 14 з них почали тренуватися лише після досягнення сорока років. Кожен учасник пройшов пробу на максимальне навантаження, аналіз серцевого ритму та ехокардіографію, що дозволяє отримати картину роботи серця і перекачування крові.

Виявилося, що показники роботи серця і поглинання кисню серед тих, хто приступив до тренувань до тридцяти і після сорока років, фактично не різняться і перевищують результати групи, яка ігнорує спорт.

На думку фахівців, їх дослідження доводить, що ніколи не пізно змінити свій спосіб життя і підвищити фізичну активність, так як навантаження завжди будуть корисні для серця: вправи надають позитивного ефекту на щільність кісткової тканини, м'язову масу і відновну здатність клітин.

Крім цього, вчені відзначають, що необхідності в інтенсивних і тривалих тренуваннях немає: досить використовувати сходи замість ліфта і регулярно працювати в саду.

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