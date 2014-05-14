Чи продовжують життя червоне вино і шоколад

Фахівці провели дослідження і спростували благотворну дію ресвератролу, який міститься в червоному вині і шоколаді, на тривалість життя. Результати вони опублікували в журналі JAMA Internal Medicine, пише Газета.ру.

У довготривалому дослідженні взяли участь близько 800 чоловіків і жінок у віці 65 років і старше. Медики проанализировапи вміст ресвератрола в їх щоденному раціоні. Для цього рівень метаболітів цієї речовини вимірювали в пробах сечі з використанням методу мас-спектрометрії.

Протягом 9 років після початку дослідження 34% випробуваних померли, у 27% виникли серцево-судинні захворювання, а 4,6% захворіли на рак.

Аналіз показав, що вміст ресвератролу в їх раціоні ніяк не вплинув ні на захворюваність, ні на смертність. Таким чином, чудодійні властивості цієї речовини в черговий раз не підтвердилися.

Тим не менш, автори дослідження не відкидають користь червоного вина і шоколаду. Вони підкреслюють, що в цих продуктах міститься маса різноманітних поліфенолів, крім ресвератролу, які можуть бути корисні для здоров'я.