Чим шкідливий магазинний сік

Дієтологи розповіли, яку небезпеку несе в собі сік з магазину. Магазинні соки нерідко помилково відносяться до категорії здорових і корисних для нашого організму продуктов. Та насправді ж вони можуть бути небезпечні через підвищений вміст цукру, пише lenta-ua.net.

Фахівці в галузі здорового харчування часто рекомендують цей продукт харчування чоловікам, жінкам і дітям. Однак він не є корисним для людського організму.

Насправді, магазинний сік є калорійним напоєм з підвищеним вмістом цукру.

Приміром, в одній порції готового магазинного гранатового соку міститься вдвічі більше цукру, ніж в шоколадно-молочному коктейлі, що відноситься до десертів.

Дієтологи попереджають: якщо регулярно вживати магазинний гранатовий сік, денна норма споживання цукру збільшиться майже на 450 калорій (чверть денної норми для жінок і одна п'ята денної норми для чоловіків).