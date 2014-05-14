Чим менший зріст чоловіка, тим довше його життя. Таку залежність виявили автори дослідження, проаналізували дані про більш ніж 8 тис. жителів Гаваїв японського походження, за здоров'ям яких спостерігали протягом майже 50 років. Робота, яка підтвердила також ключову роль точкової мутації в гені FOXO3 для тривалості життя, опублікована в журналі PLOS ONE, пише МЕДПОРТАЛ.ру.

Вчені під керівництвом професора Гавайського університету Бредлі Уїлкокса (Bradley Willcox) провели аналіз масиву даних, отриманих у ході цього довготривалого масштабного дослідження, з метою перевірки зв'язку між ростом, тривалістю життя і специфічної варіацією гена FOXO3. Раніше було встановлено, що наявність однонуклеотидного поліморфізму - відмінності послідовності ДНК розміром в один нуклеотид, що виникає в результаті точкової мутації - регулює метаболізм інсуліну і переважний ріст злоякісних пухлин і асоційоване з довгожительством.

Як підкреслив Вілкокс, вперше вдалося простежити зв'язок між розміром тіла людини та довгожительством.