Медики зрозуміли, як контролювати важку алергію

Фахівці виявили кілька молекул, які підходять в якості основи для нових ліків проти алергії. Зазвичай з симптомами алергії справляються антигістамінні препарати (ліки, що блокують рецептори гістаміну H1). Але іноді додаткову підтримку дають блокатори цистеініл лейкотрієнового рецептора-1, передає Meddaily.ru з посиланням на Eurek Alert.

Виділяють гістамін клітини, елементи імунної системи, які активізуються алергенами із зовнішнього середовища. Але навіть високі дози антигістамінних препаратів не в змозі впоратися з симптомами у деяких пацієнтів. Коли клітини активізуються, в тілі вивільняються й інші, окрім гістаміну, медіатори. Гістамін також здатний впливати на інші рецептори, розташовані на поверхні клітин, крім рецептора H1.

За останні роки вчені виявили кілька молекул клітин, які, якраз, і можуть бути лікарською мішенню. Деякі з них проходять клінічні випробування.

Було виявлено кілька молекулярних мішеней у внутрішньоклітинних сигнальних шляхах і в життєво важливих білках. Гальмування цих молекул може зупинити активізацію клітини і вивільнення медіатора. На поверхні клітини розташовується безліч різних рецепторів, які або посилюють, або гальмують клітину. І різні лікарські молекули дозволяють впливати на роботу цих рецепторів. В результаті алергічна реакція просто не буде розвиватися.