Продукти згоряння палива небезпечні для здоров'я людини
Японські дослідники навчилися не тільки вимірювати концентрацію продуктів згоряння палива в повітрі, але і оцінювати їх вплив на організм людини
Зокрема, вчені переконалися, що вихлоп мотоцикла забруднює повітря сильніше, ніж вихлопи автомобілів. Вони також довели, що токсичні вуглеводні впливають на метаболізм статевих гормонів людини. Результати декількох досліджень опубліковані в травневому номері дослідницького бюлетеня Університету Каназава.
(Нітро)поліароматичні вуглеводні (НПАВ/ПАВ) є побічними продуктами спалювання та переробки органічної сировини: нафти, нафтопродуктів, вугілля, деревини, сміття, їжі, тютюну та ін. Основними джерелами надходження техногенних ПАВ у навколишнє природне середовище є підприємства енергетичного комплексу, автомобільний транспорт, хімічна і нафтопереробна промисловість. Давно відомо, що ПАВ здатні чинити значний вплив на здоров'я людини. Багато з них володіють яскраво вираженими канцерогенними, мутагенними і тератогенні властивості. Однак механізм цього впливу багато в чому залишався неясним, так само, як не існувало точної методики для визначення рівня ПАВ в навколишньому середовищі та організмі людини.
Дослідники з Університету Каназава на чолі з Казуючи Хаякава (Kazuichi Hayakawa) розробили метод, що дозволяє вловити в повітрі, а також в крові та сечі людини метаболіти ПАВ і НПАВ близько 20 років тому. В 2002 році за допомогою цієї методики вчені протестували повітря у 7 великих містах Східної Азії і прийшли до висновку, що в Японії основними джерелами частинок ПАВ і НПАВ в повітрі є вихлопи двигунів, що працюють на дизельному паливі, а в Китаї - спалювання кам'яного вугілля.
З тих пір ця методика постійно удосконалювалася дослідниками, і на сьогоднішній день у неї просто немає конкурентів. Чутливість цього методу унікальна. У 2013 році цей метод дозволив команді Хаякави встановити, що мотоцикли викидають у навколишнє середовище набагато більшу кількість частинок ПАВ, ніж автомобілі. Більш того, вуглеводні у вихлопі мотоциклів володіють набагато більшою мутагенністю, порівняно з вихлопом інших моторів.
Вченим також вдалося встановити, що вуглеводні, що утворяться в ході згоряння дизельного палива, порушують метаболізм гормонів тестостерону у чоловіків та естрогену у жінок. Це, в свою чергу, значно підвищує ризик раку передміхурової залози і жіночих репродуктивних органів, а також може призвести до жіночого і чоловічого безпліддя.