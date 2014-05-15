Новий коронавірус дістався Нідерландів

Людина, яка заразилася новим різновидом коронавіруса (MERS-CoV) під час поїздки в Саудівську Аравію, в даний час знаходиться в стабільному стані і утримується в умовах суворої ізоляції в одній з лікарень Гааги. Діагноз був поставлений пацієнту 13 травня.

Нагадаємо, що в кінці квітня - початку травня вірус був також двічі завезений з Саудівської Аравії в США. Починаючи з вересня 2012 року, коли стало відомо про появу на Близькому Сході новоїго різновиду коронавіруса, здатного викликати ускладнений нирковою недостатністю важкий респіраторний синдром, туристи і паломники також завозили інфекцію в такі країни Європи, як Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція, Великобританія. В цілому з початку спалаху вірус торкнувся 18 країн світу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на 9 травня 2014 року, з вересня 2012 року в світі зареєстровано 536 лабораторно підтверджених випадків інфікування MERS-CoV, 145 закінчилися летальним результатом.

Різке зростання кількості захворювання MERS в країнах Близького Сходу протягом квітня - початку травня, 30-відсотковий рівень смертності від інфекції і збільшення частоти завезення вірусу в інші регіони світу змусили ВООЗ 13 травня зібрати екстрене засідання Комітету з надзвичайних ситуацій. Незважаючи на всі перелічені обставини, експерти ВООЗ все ж визнали, що ситуація з MERS-CoV поки не є надзвичайною і вимагає введення обмежень на переміщення громадян, але закликали країни світу посилити системні заходи щодо профілактики, контролю захворюваності і міжнародне співробітництво у цій сфері.

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