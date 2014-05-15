Продукти з низьким вмістом жиру сприяють набору ваги

Щоб зберегти текстуру продукту, при цьому, зменшивши концентрацію жиру, виробники використовують замінники. А вони, як правило, складаються з вуглеводів. Часто це взагалі звичайний цукор, розповідає Meddaily.ru з посиланням на IOL.co.za. Крім збільшення ваги, вуглеводи, можуть приводити до розвитку хвороб серця. Так, саме вуглеводи, а не жири, небезпечні. Цей зв'язок виявили німецькі вчені ще в 1920-х роках.

Пильний інтерес до жирів виник у 50-х. І досі люди намагаються вирахувати ідеальне співвідношення жирів в раціоні. Наприклад, сучасні американці споживають більше калорій, ніж у 1970-х роках. Але менше калорій надходить з жиру. Зате споживання вуглеводів зросло мінімум на 25%. У підсумку багато хто має зайву вагу. Численні дослідження довели: раціон з високим вмістом жиру допомагає в боротьбі із зайвою вагою і серцево-судинними хворобами.