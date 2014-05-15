Чому діти погано сплять вночі

Багато молодих батьків помічають, що після того, як їх немовляті виповниться 6 місяців, воно перестає нормально спати ночами. Часті пробудження і плач часто вимотують батьків до такої міри, що їм здається, ніби їх дитина навмисно не дає їм спати, пише Здоров'я.

Біолог Девід Хейг з Гарвардського університету вважає, що це дійсно так! На його думку, часті пробудження ночами пов'язані з еволюційною тактикою, яка знижує шанси батьків завести ще одну дитину.

Тактика частих пробуджень змушує матір постійно прикладати дитини до грудей, щоб вона заснула знову. Часті прикладання стимулюють лактацію, підтримують рівень гормону пролактину на високому рівні, що є природним способом оберігання для батьків від вагітності. Вночі рівень пролактину підвищується, саме частота нічних прикладань до грудей стає гарантом тривалого грудного вигодовування. У свою чергу, високий рівень пролактину пригнічує овуляцію і не дає жінці завагітніти.

На думку вченого така тактика немовлят була вироблена тисячоліття тому, щоб знизити ймовірність появи ще однієї дитини, яка може стати для нього конкурентом за життєві ресурси. Таким чином, у немовляти значно підвищуються шанси вижити і розвиватися повноцінно.

"В результаті природного відбору у дітей з'явився стереотип поведінки, завдяки якому дітородні функції в організмі матері придушувалися, і пауза між народженнями дітей подовжувалась," - заявив професор Девід Хейг.

Дійсно, занадто короткі перерви між появою на світ братів і сестер зазвичай пов'язані з підвищеною дитячою смертністю. Саме тому в процесі еволюції міг розвинутися новий механізм виживання немовлят: якомога можна частіше прикладатися до грудей ночами, змушуючи лактацію тривати якомога довше, при цьому посилюючи звичайний контрацептивний ефект грудного вигодовування.