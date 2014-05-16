Гнів "убиває" людський організм

Фахівці з Гарвардського університету зробили висновок, що гнів і дратівливість приводять до порушення гормональних процесів, знижують імунітет і, зрештою, стають причиною пошкодження внутрішніх тканин.

Дослідження грунтується на експерименті, в якому взяли участь 670 чоловіків у віці від 45 до 86 років. Що продовжувалися 8 років перевірки фізичного і психологічного стану показали, що у недружніх і схильних до люті чоловіків знос легенів відбувається швидше, ніж у доброзичливих і спокійних.

Разом з тим, за наслідками попередніх досліджень, озлобленість і дратівливість приводить також до хвороб серця, астми, гіпертонії і інших недуг.

med2.ru