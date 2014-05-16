Алкоголь допомагає бактеріям потрапляти в кров

Медична школа Університету Массачусетсу встановила: достатньо всього одного епізоду непомірного споживання спиртного, щоб викликати досить сильну імунну відповідь, пише Meddaily.ru з посиланням на Science Codex. Справа в тому, що через спиртне бактерії починають просочуватися із шлунково-кишкового тракту, підвищуючи рівень токсинів в крові.

Такі токсини називаються ендотоксинами. Вони змушують тіло виробляти імунні клітини, що викликають лихоманку, запалення і руйнування тканин. Непомірне споживання спиртного прирівнюється до концентрації спирту 0,08 грамів на децилітр крові і вище (десь мінімум 5 дрінків для чоловіків і мінімум 4 дрінки для жінок, випитих приблизно за дві години).

Відомо: якщо людина не стримана зі спиртним протягом тривалого часу, то у неї починає руйнуватися печінку та інші органи. Але про короткочасний ефект вчені заговорили вперше. Щоб оцінити ступінь впливу, вони зібрали групу з 11 чоловіків та 11 жінок, запропонувавши їм випити. За годину концентрація спирту досягла мінімум 0,08 грамів. Кров забирали для аналізу кожні 30 хвилин протягом 4 годин після вживання алкоголю, і потім ще раз через 24 години.

Було встановлено: непомірне споживання спиртного провокувало швидке зростання рівня ендотоксину в крові.