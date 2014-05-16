Спортивні добавки можуть приховувати небезпечні інгредієнти
Збалансований раціон - основа, про яку спортсмени не повинні забувати
Багато спортсменів приймають добавки для поліпшення своїх показників. Крім того, що люди іноді намагаються замінити добавками нормальні продукти харчування, вони ризикують нарватися на неякісні добавки, пише Meddaily.ru з посиланням на The Irish Times. Фахівці підкреслюють: збалансований раціон - основа, про яку спортсмени не повинні забувати.
Недостатньо жорстке регулювання світового ринку спортивних добавок і харчування може призвести до небажаних наслідків. В особливій небезпеці знаходяться молоді спортсмени, які сподіваються отримати результат максимально швидко завдяки добавкам. Між тим, відомі випадки, коли неякісні засоби викликали смерть. Зокрема, в Британії засоби з 2-4 дінітрофенолом убили кілька осіб. Дана сполука зменшує жировий прошарок за рахунок прискорення метаболізму. Однак у неї є побічні ефекти, включаючи головні болі, аномально прискорене серцебиття, підвищену пітливість, запаморочення, нудоту, зневоднення, лихоманку і блювоту.
Також перевіряючі організації знаходили у продажу продукти, чий реальний склад не відповідав зазначеному на етикетці. До 14,8% продуктів містять незазначені сполуки, які включені в "чорний список" Всесвітнього антидопінгового агентства. Як правило, ці продукти належать до амінокислот, протеїнових порошків, добавок з креатином, карнітином, рослинними екстрактами. Не виключено, що деякі виробники спеціально додають заборонені речовини, щоб підвищити ефективність і збільшити продажі.