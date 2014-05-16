У США підтверджено 2 випадки зараження коронавірусом MERS

Близькосхідний коронавірус MERS перетнув океан і з'явився в Америці. 2 травня підтверджений перший випадок зараження вірусом в Чикаго, куди він потрапив з Саудівської Аравії, повідомляє американський Центр з контролю і запобігання захворювань (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), пише Газета.ру.

12 травня підтверджений другий випадок зараження вірусом MERS - у медичного працівника з Саудівської Аравії, який прилетів до Бостона, а перед цим побував у Атланті та Орландо.

Американські фахівці охорони здоров'я визнають, що очікували появи вірусу в США, рано чи пізно, в сучасному світі «без кордонів» це неминуче.

З урахуванням цих двох випадків ВООЗ повідомляє про 536 лабораторно підтверджених випадків зараження вірусом MERS в 12 країнах. Причому всі випадки беруть початок на Аравійському півострові.

Заражені люди отримують важке респіраторне захворювання. 145 з них померли.