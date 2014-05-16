Антидепресанти уповільнюють розвиток хвороби Альцгеймера

У мозку при розвитку цього захворювання відбувається накопичення бляшок білка бета-амілоїду, які призводять до проблем з пам'яттю та іншим когнітивним порушенням, однак такі бляшки можуть бути присутніми і у здорової людини.

У результаті дослідження вчені виявили, що всього за 2 дні антидепресант Циталопрам на 25% знизив вироблення амілоїду у мишей, що страждають на хворобу Альцгеймера. Крім того, антидепресант зупинив зростання наявних бляшок і знизив утворення нових на 78%.

У другому експерименті 23 здоровим випробуваним у віці від 18 до 50 років, що страждають від когнітивних порушень або депресії, вчені вводили 60 мг Циталопрама, еквівалентні дозі для мишей. Зразки спинномозкової рідини учасників, взятої протягом 24 годин, свідчили про зниження вироблення амілоїду на 37%. Таким чином, виявилося, що антидепресант здатний призупинити розвиток когнітивних порушень.

Видання The Health Site цитує Джона Сирріто, доцента кафедри неврології університету Вашингтона, на думку якого антидепресанти, незважаючи на добру переносність, мають свої побічні ефекти, і поки передчасно говорити про те, що варто приймати їх для уповільнення розвитку хвороби.

Надалі дослідники планують перевірити дію Циталопрама на вироблення амілоїду в осіб 65 років і старше.

Новини Ізраїлю