Bayer HealthCare відкриє дані клінічних досліджень

Тепер вчені за допомогою спеціального порталу (https://www.clinicalstudydatarequest.com/) зможуть направити Bayer запит на надання знеособленої інформації про результати клінічних досліджень, таким чином не будуть розкриватися особисті дані їх учасників. Своїм рішенням компанія підтримала ініціативу Європейського медичного агентства (ЕМА), спрямовану на збільшення прозорості досліджень нових лікарських засобів.

Як розповіли в компанії, надання даних КД сприятливо позначиться на розвитку наукових досліджень у галузі медицини, і, отже, позитивно позначиться на здоров'ї суспільства.

Раніше рішення про відкриття даних клінічних досліджень прийняли компанії Pfizer і Roche. При цьому Pfizer заявила про намір публікувати в доступній формі суть КД, інформація про які буде доступна пацієнтам, які бажають взяти участь у дослідженнях. Також компанія Pfizer дозволила учасникам випробувань отримати персональні дані, зібрані протягом дослідження. Виробник ЛЗ розраховує, що доступність інформації дозволить медичним працівникам та пацієнтам приймати зважені рішення про способи лікування тих чи інших захворювань.

Ремедіум