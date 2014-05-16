Тривалість життя людей у всьому світі зросла - ВООЗ

Очікувана тривалість життя населення Землі неухильно зростає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, середня тривалість життя дівчинки, яка народилася в 2012 році, складе 73 роки, а хлопчика - 68 років. Ці цифри на 6 років більше, ніж очікувана тривалість життя людей, народжених у 1990 році.

Згідно з представленою доповіддю, найбільший прогрес помітний у країнах з низьким рівнем доходів. Там середня тривалість життя збільшилася на 9 років (порівняно з показником 1990 року). В першу чергу цьому сприяло зниження смертності серед дітей віком до 5 років. Проте, наголошують експерти організації, все одно люди в багатих країнах живуть набагато довше, ніж у бідних.

Так, очікувана тривалість життя хлопчика, народженого у 2012 році в країні з високим ВВП, сягає 76 років - на 16 років більше, ніж у хлопчика з бідної країни (60 років). Серед дівчаток різниця вища: у країнах з високим рівнем доходів цей показник становить 82 роки, у державах з низьким ВВП - 63 роки.

За прогнозами фахівців, найдовше будуть жити жінки з Японії (87 років), серед чоловіків лідируючу позицію займає Ісландія (81,2).

«У країнах з високим рівнем доходу зросла очікувана тривалість життя значною мірою обумовлена успішною боротьбою з неінфекційними захворюваннями. Зменшилася кількість чоловіків і жінок, що вмирають від хвороб серця та інсульту у віці до 60 років», - заявив д-р Тіес Боэрма (Ties Boerma), директор Департаменту ВООЗ з статистики та інформаційних систем охорони здоров'я.

Трьома основними причинами передчасної смерті в країнах з високими доходами є ішемічна хвороба серця, інфекції нижніх дихальних шляхів та інсульт, наголошується в доповіді ВООЗ. У бідних країнах, в першу чергу африканських, найчастіше люди помирають від інфекційних хвороб і пов'язаних з ними станами.