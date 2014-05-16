Новонародженого необхідно обіймати відразу

Плід в утробі матері одержує кисень і поживні речовини через пуповину. Після народження у неї ще декілька хвилин циркулює кров. Іноді цю кров зберігають і заморожують в якості потенційного джерела стовбурових клітин, але частіше акушери просто чекають 1-5 хвилин, поки пуповина не перестане пульсувати, а потім перев'язують її. Додаткова порція крові, яка надходить при цьому в організм новонародженого з материнської плаценти, дуже корисна для здоров'я: вона запобігає анемії у недоношених і знижує ризик проблем з розвитком нервової системи, пише Здоров'я.

Досі вважалося, що відразу після пологів необхідно потримати дитину нижче родових шляхів матері, щоб гравітація посприяла відтоку крові з плаценти. На жаль, ця практика на кілька хвилин віддаляє момент, коли дитина не може бути прикладена до грудей матері, а адже це теж дуже важливо: чим раніше відбудеться прикладання, тим простіше у дитини «прокинеться» правильний рефлекс смоктання молока.

Еволюційні біологи вважають, що саме необхідністю прикласти дитину до грудей відразу після народження і викликана незвично велика довжина людської пуповини. І в цьому випадку акушерам краще не суперечити природі, яка задумала оптимальний сценарій.