Дієтологи не радять їсти часто тим, хто худне

Великий сніданок і обід - ось ідеальний режим харчування, що дозволяє контролювати вагу і рівень цукру в крові. А від частого прийому їжі маленькими порціями краще відмовитися. Принаймні, це стосується людей з діабетом 2-го типу і тих, хто активно худне, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Це підтверджують експерименти. Фахівці зібрали дві групи добровольців (всього 54 особи). Першою запропонували в день з'їдати дві великі порції їжі на сніданок і обід. А другій групі з 27 чоловік доводилося їсти їжу маленькими порціями шість разів на день.

В результаті перша група втратила на 1,6 кілограма більше, ніж друга. Хоча в цілому людям в обох групах вдалося схуднути (3,7 скинуті кілограми проти 2,3 кілограма). Трохи зменшився і вміст жиру в печінці. Але в першій групі зниження було більш явним, і зростала чутливість до інсуліну.

Обидві групи сиділи на дієті, яка містить на 500 калорій менше рекомендованого денного обсягу. Через 12 тижнів люди змінювали режим, і вже залишалися на ньому ще на три місяці. Вчені заміряли у добровольців вміст жиру в печінці, чутливість до інсуліну, роботу клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. На думку експертів, частий прийом їжі маленькими порціями збільшував запаси холестерину в печінці і жиру в ділянці талії, якщо в раціоні були жирні продукти та продукти з великим вмістом цукрів.