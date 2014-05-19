Соцмережі безпосередньо впливають на самооцінку людини

Один з найбільш важливих елементів у використанні соціальних мереж - можливість отримувати реакцію інших людей у відповідь на розміщувану інформацію. Як було встановлено Університетом Квінсленда, якщо людина відчуває, що її відкидають у соцмережі, її самооцінка впаде, пише Meddaily.ru з посиланням на Stuff.co.nz. Був проведений експеримент. Вчені зібрали добровольців і розбили їх на групи. Першій групі заборонили ділитися інформацією протягом 48 годин. А друга група використовувала акаунти, які не отримували жодних коментарів і відгуків на оновлення.

В результаті у людей знижувалися показники відчуття причетності, контролю, значущості життя і самооцінки. Наприклад, люди з першої групи відчували, ніби їх ізолювали, і вони змушені дивитися через вікно, як грають їхні друзі. За словами керівника дослідження Стефані Тобін, позитивні взаємодії в рамках діючих відносин - основне джерело відчуття включеності в соціум.

Подібне спілкування в мережі принципово відрізняється від особистого спілкування. По-перше, відповідь можна отримати миттєво. А, по-друге, люди позбавлені невербальної реакції. В принципі, якщо сучасна людина не буде отримувати бажаної відповіді в конкретній соціальній мережі, вона піде за нею в інший простір. Це підтверджує розвиток нових соціальних мереж. Ще соціальні мережі змінюють звички і реальне життя людей. Приміром, люди тепер об'єднують друзів по групах, відписуються від оновлень, воліючи самостійно вручну перевіряти новини у конкретних людей, залишаючись у тіні.