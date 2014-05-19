Мігрень може приховувати серйозну патологію - неврологи

У ході спільного дослідження неврологи з університету Майамі і Колумбійського університету вивчили в Нью-Йорку групу літніх людей різних національностей (41% вибірки склали чоловіки, середній вік яких 71 рік). Порівнюючи результати магнітно-резонансної томографії 104 пацієнтів, які давно страждають від мігрені, і 442 пацієнтів без подібного болю, вони виявили істотні відмінності, повідомляється на сайті Science Daily.

Так, люди, які давно страждають через мігрені, вдвічі частіше переносили ішемічний інсульт. Така черепно-мозкова травма, яку також називають "невиявленим інсультом", зумовлена перешкоджанням припливу крові до тканин мозку через тромб і може перебігати без симптомів. А це створює ризик щодо подальшого ушкодження мозку. Крім цього, ризик ішемічного інсульту у пацієнтів з мігренню меншою мірою залежав від інших факторів, ніж від самих болю.

Також виявилося, що при мігрені не відбувається збільшення обсягу білої речовини і зміни кровоносних судин, як передбачалося в попередніх дослідженнях.

За словами провідного автора дослідження доктора медичних наук Тешеме Монтеіт, пацієнтам, які страждають через мігрені не варто сильно турбуватися, оскільки ризик ішемічного інсульту при такому діагнозі залишається досить низьким. Однак необхідно змінити свій спосіб життя, щоб знизити ризик щодо інсульту: наприклад, зайнятися фізичними вправами і перейти на дієту з низьким вмістом жирів і великою кількістю фруктів і овочів.

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