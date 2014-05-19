Прийом статинів може викликати м'язовий біль

Співробітники лікарні Хартфорда (штат Коннектикут) вивчили результати 42 досліджень, присвячених оцінці семи різних статинів, в тому числі аторвастатину (Ліпітор) і симвастатину (Зокор). У 26 з цих звітів згадувалися реакції з боку опорно-рухового апарату - міалгія, м'язова слабкість і судоми. При цьому тільки в ході одного клінічного дослідження учасникам спеціально ставили питання щодо реакцій на статини з боку опорно-рухового апарату.

Відповідно до звітів клінічних досліджень статинів, м'язові проблеми у пацієнтів, які приймали статини, та учасників, які отримували плацебо, зустрічалися майже в рівній мірі - на 12,7% випадків і 12,4% відповідно. Вчені з Хартфордської лікарні пишуть, що так як в ході клінічних досліджень статинів не використовували спеціальні опитувальники, неможливо розмежувати показники щоденних м'язового болю і болю на фоні прийому статинів.

Для підтвердження своєї гіпотези, американські вчені провели своє власне дослідження, результати якого показали, що через два тижні після скасування прийому статинів, м'язові болі як правило зникали, але через чотири тижні після повторного призначення ЛЗ - поновлювалися. Виявилося, що 9% пацієнтів, які приймали статини, відчували м'язовий біль, тоді як у плацебо-групі цей показник становив 4%.

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