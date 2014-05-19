Людям з проблемами серця лікарі не рекомендують дивитися фінал Євроліги

Після того, як під час перегляду півфіналу в Ізраїлі помер чоловік, парамедики служби швидкої допомоги рекомендували особам, які страждають через хвороби серця, відмовитися від перегляду фіналу Євроліги з баскетболу, в якому "Маккабі" зустрінеться з мадридської командою "Реал", пише newsru.co.il.

У службі швидкої допомоги "Маген Давид Адом" розповіли журналістам, що виклик був отриманий за одну-дві хвилини до закінчення півфінальної зустрічі між "Маккабі" і ЦСКА. Ізраїльські спортсмени боролися до останньої миті і вирвали перемогу у росіян буквально на останніх секундах гри. Матч був настільки напруженим, що у 60-річного вболівальника не витримало серце.

До приїзду лікарів, у чоловіка вже не прощупувався пульс. Парамедики одинадцять разів намагалися запустити серце чоловіка з дефібрилятором, але їх зусилля не увінчалися успіхом.

У службі МАДА кажуть, що у чоловіка раніше були проблеми з серцем.