Ксенон внесено до переліку заборонених для спортсменів препаратів
15:18, 19 травня 2014Зарубіжні новини
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Світове антидопінгове агентство (WADA) додало газ Ксенон до переліку заборонених субстанцій після того, як встановило, що він допомагає спортсменам покращувати результати
Про це повідомляє «Р-спорт».
Дослідження науковців показали, що використання Ксенону збільшує рівень еритропоетину в крові, що заборонено правилами WADA.
Деякі ЗМІ після зимової Олімпіади 2014 року в Сочі стверджували, що російські лижники могли вдихати Ксенон під час ігор, але тоді це не було порушенням правил.
WADA оголосило, що новий перелік заборонених субстанцій набуде чинності за три місяці.
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