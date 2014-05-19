Ксенон внесено до переліку заборонених для спортсменів препаратів

Про це повідомляє «Р-спорт».

Дослідження науковців показали, що використання Ксенону збільшує рівень еритропоетину в крові, що заборонено правилами WADA.

Деякі ЗМІ після зимової Олімпіади 2014 року в Сочі стверджували, що російські лижники могли вдихати Ксенон під час ігор, але тоді це не було порушенням правил.

WADA оголосило, що новий перелік заборонених субстанцій набуде чинності за три місяці.