Шкідливі продукти можуть прирівняти до сигарет

Організація Consumers International і Всесвітня федерація ожиріння закликає регулювати харчову промисловість так само, як і тютюнову, адже неякісні і шкідливі продукти провокують ожиріння. А ожиріння можна порівняти з негативного ефекту з впливом тютюну, відзначає Meddaily.ru з посиланням на BBC. Експерти пропонують розміщувати на упаковках з їжею зображення, що розповідають про шкоду ожиріння та максимально точну інформацію про склад. Подібні зміни варто впровадити по всьому світу. Статистика говорить про те, що все більше число людей помирає внаслідок ожиріння (у 2005 році - 2,6 мільйона, а у 2010 - 3,4 мільйона).

Крім зовнішніх змін, фахівці педалюють тему скорочення концентрації солі, насичених жирів і цукру в продуктах. Також йдеться про підвищення якості їжі в лікарнях і школах, про більш жорсткий контроль реклами та проведення просвітницьких кампаній. З усіх напоїв і їжі слід видалити штучні трансжири. І зробити це треба протягом п'яти років.

Реклама, спрямована на дітей, і реклама, що транслюється на ТБ в перервах телепередач, повинна піддатися скороченню. Уряд може переглянути ціни на їжу, ввести нові податки, змінити систему ліцензування. Експерти порівнюють поточну ситуацію з ожирінням і ситуацію з сигаретами в 60-х. Тоді всі стверджували, ніби сигарети абсолютно нешкідливі. Щоб змінити ситуацію, потрібен комплексний підхід, реалізований у всіх країнах. Хто саме з країн підтримає ініціативу, поки що сказати важко. Але, на думку фахівців, можуть приєднатися до руху Бразилія і Норвегія.