Лікарі-експати розносять небезпечний вірус по всьому світу

Медики, які подорожують по світу, можуть сприяти розвитку світової епідемії Близькосхідного вірусу, вважають фахівці. Наприклад, достеменно відомо, що лікарі з різних країн приїхали в Саудівську Аравію для роботи. Між тим, тут вже як два роки реєструється наявність небезпечного вірусу, схожого з вірусом атипової пневмонії, пише Меддэйли з посиланням на Reuters. Коли контракти медиків закінчаться і прийде час повертатися додому, лікарі можуть мимоволі привезти вірус в рідну країну.

Інкубаційний період Близькосхідного вірусу триває від 5 до 14 днів. За цей час людина легко заразить десятки інших. Перші два випадки вірусу в США доводять високу мобільність інфекції в сучасних умовах. Хворі - медичні працівники, які стали демонструвати ознаки інфекції відразу після того, як приїхали з Саудівської Аравії. І багато хворих в самій Саудівській Аравії є працівниками системи охорони здоров'я.

Поки міжнародні експерти офіційно не заявили про відповідну небезпеку, яку представляють медики-експати. Варто сказати, що кількість запрошених в Саудівську Аравію медиків значно зросла в останні роки. Приблизно 15% лікарів приїхали з США чи Європи на 1-2 роки, а приблизно 40% медсестер - з Філіппін та Малайзії. Влада активно вкладається в будівництво лікарень. І є гостра необхідність перекрити брак персоналу. Медиків приваблюють високі зарплати і хороші умови праці. Наприклад, кардіологи та онкологи можуть за дворічний контракт отримати мільйон доларів.