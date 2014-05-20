Медитація збільшує ресурси мозку
Під час медитації мозок обробляє більше ідей та емоційної інформації, ніж під час відпочинку
Медитація особливим чином впливає на мозок людини. Під час медитації мозок обробляє більше ідей та емоційної інформації, ніж під час відпочинку, передає Zee News. Також встановлено: під час медитації краще відпустити хід думок, ніж намагатися сконцентруватися на очищенні голови від цих думок.
Такі висновки зробили в норвезькому госпіталі Сент-Олавс. Існує декілька технік медитацій. Медики перевірили ефективність медитацій на групах добровольців. Отже, людей розбили на дві основні групи: медитація на концентрацію (людина фокусується на диханні) і "ненаправлена медитації" (можна думати про що завгодно, відпускаючи свідомість).
Лікарі використовували МРТ-сканери, щоб подивитися на активність мозку під час медитації. Виявилося, ознаки того, що люди обробляли більше інформації, були саме у другій групі. Про це говорила висока нейронна активність. Причому, активність була вищою, ніж під час відпочинку. А, як відомо, під час відпочинку вона максимальна.
Мабуть, мозок учасників експерименту з другої групи отримував більше ресурсів на обробку спогадів і емоцій. А ось під час медитації на концентрацію мозок добровольців з першої групи був зайнятий концентрацією уваги.