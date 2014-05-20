Медитація збільшує ресурси мозку

Медитація особливим чином впливає на мозок людини. Під час медитації мозок обробляє більше ідей та емоційної інформації, ніж під час відпочинку, передає Zee News. Також встановлено: під час медитації краще відпустити хід думок, ніж намагатися сконцентруватися на очищенні голови від цих думок.

Такі висновки зробили в норвезькому госпіталі Сент-Олавс. Існує декілька технік медитацій. Медики перевірили ефективність медитацій на групах добровольців. Отже, людей розбили на дві основні групи: медитація на концентрацію (людина фокусується на диханні) і "ненаправлена медитації" (можна думати про що завгодно, відпускаючи свідомість).

Лікарі використовували МРТ-сканери, щоб подивитися на активність мозку під час медитації. Виявилося, ознаки того, що люди обробляли більше інформації, були саме у другій групі. Про це говорила висока нейронна активність. Причому, активність була вищою, ніж під час відпочинку. А, як відомо, під час відпочинку вона максимальна.

Мабуть, мозок учасників експерименту з другої групи отримував більше ресурсів на обробку спогадів і емоцій. А ось під час медитації на концентрацію мозок добровольців з першої групи був зайнятий концентрацією уваги.

www.meddaily.ru