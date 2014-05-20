Кардіологи радять частіше додавати в салати оливкову олію

Вона допоможе захистити серце від негативного ефекту брудного повітря, знизить тиск, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Як показало дослідження, олія разом з певними овочами знижує тиск. Це повинні бути овочі, багаті солями азотної кислоти. До них відноситься, наприклад, салат-латук.

Як правило, здоровий раціон, що містить ненасичені жири з оливкової олії, горіхів, авокадо і овочів на зразок шпинату, селери, моркви, відрізняється високою концентрацією солей азотної кислоти. Коли солі поєднуються з ненасиченими жирами, формуються нітрокислоти жирного ряду. А вони знижують тиск. Принаймні, у гризунів.

У свою чергу, Агентство США з охорони навколишнього середовища з'ясувало: оливкова олія захищає від повітря забруднюючих частинок. Ці частинки спричиняють запалення, затвердіння судин, підвищують тиск і ризик утворення тромбів. Не секрет, що забруднення повітря підвищує ризик серцевих хвороб, інсульту і астми. Був проведений експеримент з 42 здоровими добровольцями. Вони брали по три грами оливкової олії на день або риб'ячого жиру протягом чотирьох тижнів. Була і контрольна група, яка не брала ніяких добавок.

Люди то піддавалися впливу чистого, то забрудненого повітря. При цьому оцінювався стан судин добровольців, відразу після дії і через 20 годин. Виявилося, судини значно скорочувалися відразу після впливу забрудненого повітря. І це спостерігалося в групі людей, які не приймали добавки або брали риб'ячий жир. А ось оливкова олія рятувала судини від звуження. Також відзначалося зростання концентрації білка, що розщеплює тромби.