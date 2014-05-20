Як синхронізувати свій режим з внутрішнім годинником

Вчені з університетів Оксфорда, Кембріджа, Гарварда, Манчестера і Суррею попереджають, що урізання часу сну призводить до "серйозних проблем зі здоров’ям".

На їхню думку, і пересічні громадяни, і керівні установи мусять сприйняти це всерйоз.

З нестачею сну вчені пов’язують рак, серцеві захворювання, діабет 2-го типу, інфекції та ожиріння.

Внутрішній годинник значною мірою визначає роботу людського організму. Від його щоденних ритмів залежать наші фізичні сили, швидкість реакції, настрій і навіть ймовірність серцевого нападу.

Механізми роботи цього годинника сягають у наше еволюційне минуле, коли ми виявляли активність вдень і відпочивали вночі.

Однак, пояснюють науковці, життя у сучасному цілодобовому суспільстві накладає такі вимоги, що багато хто живе всупереч своєму внутрішньому годинникові, з сумними наслідками для свого здоров’я та добробуту.

За словами Расселла Фостера, професора Оксфордського університету, нині люди щоночі сплять на 1-2 години менше, ніж 60 років тому.

Він каже: "Ми – надзвичайно зарозумілі істоти; ми вважаємо, що можна перекреслити чотири мільярди років еволюції разом із тим фактом, що людство сформувалося на тлі циклів світла і темряви".

"Сучасна людина – певно, єдиний біологічний вид, що намагається побороти годинник. А тривала боротьба проти нього може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям".

За його словами, це стосується всього суспільства, а не лише тих, хто працює по змінах.

Він також зауважив, що ця проблема гостро стоїть для підлітків. Йому зустрічались діти, які ввечері ковтають батьківське снодійне, щоб заснути, а зранку приводять себе до тями за допомогою трьох пляшок енергетичних напоїв.

Спитайте себе: "Чи достатньо я сплю?". Якщо ви не можете прокинутись без будильника чи маєте ранкову залежність від напоїв з кофеїном, значить, вам треба спати більше.

Інші ознаки: дратівливість та імпульсивність. Наприклад, чи схильні ви до ризику за кермом?

Професор Расселл Фостер каже, що люди мусять "подивитись на себе і постаратись хоча б трохи себе опанувати".

Останню чашку чаю або кави слід випити не пізніше 14 години дня, адже кофеїн не відразу виходить з організму.

Не вмикайте яскраве світло перед сном. Під час вечірнього вмивання нехай у ванній буде лише приглушене світло.

Не присвячуйте вечірній час заняттям, що вимагають уваги (наприклад, соцмережам чи комп’ютерним іграм).

Тим, хто працює позмінно, слід регулярно перевіряти своє здоров’я, адже така робота пов’язана з підвищеним ризиком.

ВВС