В Японії успішно провели унікальну операцію з пересадки легені

Фахівці з японського університету Кіото вперше в світі провели унікальну операцію з пересадки легені. Її особливість полягала в тому, що на місце частки лівого легкого жінці пересадили частину правого, пише ИТАР-ТАСС.

Донором став чоловік пацієнтки.

Підготовка до операції зайняла тривалий час. Медики створили об'ємні моделі внутрішніх органів донора і реципієнта за допомогою тривимірної друку. З їх допомогою хірурги провели серію тренувальних маніпуляцій, перш ніж переконалися в позитивних перспективах втручання.

Зараз подружжя швидко йде на поправку і вже виписані з лікарні. Ніяких ускладнень після операції лікарі не зафіксували.

Експерти впевнені, що успішна трансплантація частини протилежної легені дасть надію на життя тисячам хворих. Адже раніше багатьом пацієнтам відмовляли в пересадці цього органу, оскільки було неможливо знайти підходяще донорську легеню.