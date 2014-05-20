Новий підхід до лікування урологічних хвороб

Прийнято було вважати, що людська сеча стерильна. Якщо, звичайно, організм здоровий. Але вчені знайшли живі бактерії в сечових міхурах здорових жінок. Значить, сеча зовсім не стерильна, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Примітно: виявлені бактерії відрізнялися від бактерій, що мешкають в тілі жінок з гіперактивними сечовими бульбашками.

Доктор Лінда Брубейкер з Медичної школи Чикаго Стритч Університета Лойоли вважає, що зроблене відкриття дозволить змінити підхід до лікування багатьох урологічних хвороб. І тут важливу роль грає саме бактеріальний склад. Він відповідає за симптоми у жінок з гіперактивним сечовим міхуром.

Відомо: приблизно 15% жінок страждають від гіперактивного сечового міхура. І близько 40-50% не реагують на стандартну терапію. Єдине можливе пояснення відсутності реакції на ліки - бактерії, що мешкають в організмі. Фахівці сподіваються виявити, які саме бактерії викликають симптоми гіперактивного сечового міхура.