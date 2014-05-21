Люди обирають собі подружжя зі схожою ДНК - дослідження

У ході дослідження американських вчених з'ясувалося, що в генетичному плані дружина і чоловік, як правило, більше схожі між собою. Про це йдеться в статті, яка опублікована в понеділок в науковому виданні PNAS.

Як повідомив провідний дослідник Бенджамін Домінго з Університету Колорадо, генетична схожість між подружжям поки що мало вивчена.

Висновки фахівців щодо генетичної схожості подружжя ґрунтуються на вивченні даних понад 9 000 осіб. В аналіз увійшла інформація про 825 подружніх пар, дружини яких народилися в період 1920-1970 років.

Загалом дослідниками порівнювалися 1,7 млн однонуклеотидних поліморфізмів, простіше кажучи відмінності послідовності ДНК розміром в 1 нуклеотид в геномі. У результаті з'ясувалося, що подружжя виявилися генетично більш схожими, ніж будь-які інші випадково взяті пари. На думку вчених, дослідження в цій галузі повинні бути продовжені.

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