Людству загрожують чотири епідемії - ВООЗ

Дієвих ліків від них досі немає, тому єдиний спосіб профілактики страшних хвороб - не дати їм поширитися.

Через те, що інфекції вийшли з-під контролю, в небезпеці може виявитися весь світ. Зараз в Гвінеї лютує лихоманка Ебола, в Саудівській Аравії - короновірус близькосхідного респіраторного синдрому, а в країнах Азії вже кілька людей померли від двох різновидів пташиного грипу H5N1 і H7N9.

За словами Чен, яка виступила на відкритті 67-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, головна причина появи і поширення смертельно небезпечних захворювань - збройні конфлікти. Через них відбувається масове переміщення мігрантів (носіїв вірусу) в інші країни, при цьому прикордонний контроль в зонах бойових дій, як правило, дуже слабкий.

Саме це стало причиною недавнього спалаху поліомієліту в Сирії і Афганістані. У минулому році в Пакистані озброєні ісламісти неодноразово розстрілювали добровольців ВООЗ, які робили вакцинацію. Як наслідок, кампанія по боротьбі з цим захворюванням припинилася, і почалася епідемія вірусу, яка перекинулась на сусідні держави.

«Вся наша багаторічна робота в цьому напрямку виявилася марною, хоча ми були впевненні, що поліомієліт практично переможений», - підкреслила глава спеціальної установи при ООН.

На думку Маргарет Чен, населення світу ніколи не буде захищено від небезпечних захворювань доти, поки не забезпечить безпечну роботу лікарів і не буде вести правильний спосіб життя: «В одних державах люди переїдають і вмирають від ожиріння, в інших - недоїдають і гинуть від виснаження. Сучасне середовище дає мікробам відмінні можливості для розвитку, і не дивно, що вони поступово набувають могутність».

Вчені бояться, що шкідливі бактерії почали набувати стійкість до антибіотиків, тому звичайні інфекції в майбутньому знову стануть смертельно небезпечними. Протягом декількох днів експерти з різних країн світу обговорять цей і багато інших питань, в числі сучасні способи лікування туберкульозу, особливості харчування дітей та жінок в країнах третього світу тощо. Засідання 67-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я триватиме до 25 травня.

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