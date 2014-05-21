Після інфаркту не можна вживати снодійне

Якщо пацієнт пережив у житті хоча б один серцевий напад , то прийом снодійного збільшує ймовірність появи нових проблем з серцем і судинами у 8 разів. Нові дані щодо побічних ефектів пігулок від безсоння були представлені на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів в Афінах, який проходив з 17 по 20 травня 2014 року, пише Здоров'я

Японський експерт-кардіолог доктор Масахіко Сетогучі (Dr Masahiko Setoguchi) розповів у прес-релізі, що супроводжує доповідь, що проблеми зі сном часто зустрічаються після серцевого нападу - це своєрідний тривалий побічний ефект. Пацієнтів виписують з лікарні з купою препаратів: діуретики, антигіпертензивні, антикоагулянти, антитромбінові, анти-аритмійні препарати. Нерідко серед них трапляється і рецепт, виписаний лікарем на снодійне.

Але ці ж снодійні збільшують ризик того, що пацієнт незабаром повернеться в госпіталь з новою проблемою з серцем або судинами. Група дослідників під керівництвом Сетогучі протягом 180 днів спостерігала за 111 пацієнтами, які пережили серцевий напад, після їх виписки з лікарні. З'ясувалося, що прийом снодійних препаратів істотно підвищує ризик повторної госпіталізації.

Снодійні можуть мати кардіодепресивний ефект, тобто погіршувати роботу серця, пояснив доктор Сетогучі. Той факт, що пацієнти, що приймали снодійне, в 8 разів частіше зверталися за повторною медичною допомогою, вимагає розгляду у більш широкому дослідженні.