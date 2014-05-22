Визначили вік, в якому підвищується ризик набору ваги

Причина набору ваги у ряді факторів. Сюди відносяться харчування, зручні стосунки з партнером і велика кількість робочих годин, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Отже, для жінок небезпечний вік 35-40 років (38 років ризик максимально збільшений). А ось чоловіки повніють в 40-45 років. Притому 44 роки - найнебезпечніший вік (у цей момент зазвичай настає пік кар'єри, і спортом вже ніколи займатися). Озвучені висновки були зроблені за результатами опитування 1000 осіб.

Виявилося, для жінок материнство - один з основних факторів, що сприяє набору ваги (актуально для 34%). Плюс, вони часто вечеряють два рази в день (один раз з дітьми і другий раз пізніше з чоловіком). 32% жінок набрали вагу після заміжжя і взагалі встановлення довготривалих стосунків. Для 22% чоловіків негативним фактором, навпаки, було розлучення. Самотні чоловіки частіше випивають і їдять поза домом. Але найбільш потужний фактор ризику - робота (36% були занадто зайняті побудовою кар'єри). Це максимально стресовий момент у житті.

Значну роль у наборі ваги грає стресовий гормон кортизол. Через нього розвивається потяг до шкідливих продуктів, і з'являється бажання їсти частіше. В принципі, набір ваги з віком нормальний. Зазвичай, це відбувається за 30 років. І вже до 40 років жінці дуже важко зберігати фігуру. Багато хто не знає, що по мірі дорослішання організму потрібно все менше калорій, просто щоб підтримати вагу. В цілому слід зменшити споживання калорій у середньому віці на 200 калорій в день.