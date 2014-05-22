Ми вибираємо чоловіка або дружину зі схожою ДНК

У подружніх парах зазвичай багато спільного, і це стосується генів теж. Нове дослідження показало, що ми, як правило, обираємо чоловіка або дружину, чия ДНК схожа на нашу, пише Naukaitechnica.ru.

Ймовірно, у людей, які генетично схожі, більше можливостей зустрітися і утворити пару.

Попередні дослідження показали, що люди вибирають партнера для шлюбу зі схожим рівнем освіти, соціального класу і навіть масою тіла. Це явище отримало назву "асортативне парування".

Вчений Бенджамін Домінг (Benjamin Domingue) з Університету Колорадо в США проаналізував генетичні дані 825 осіб, порівнявши схожість ДНК пар з випадковими людьми.

Як виявилося, у подружніх пар було більше схожих сегментів ДНК, ніж у випадкових пар людей.

Вчені не знають, як ми розпізнаємо потрібного партнера, але можливо у пар схожі генетичні риси, так як їх гени допомагають їм визначити, кого вони зустрінуть протягом життя.

Люди зі схожими генами, як правило, мають схожий рівень освіти, що ставить їх у схожі соціальні ситуації, і у них більше шансів зустрітися.

Попередні дослідження показали, що ми знаходимо партнера, чия імунна система відрізняється від нашої. Це забезпечує дітям, народженим у парі, більш широкий імунітет проти хвороб.