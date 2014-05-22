Тривалі розмови по мобільному телефону небезпечні для мозку

Дослідження на тему впливу використання мобільних телефонів на ризик утворення раку мозку ведуться понад 20 років. Свої висновки представили французькі вчені, пишуть Подробиці.

Співробітники Університету Бордо вивчили дані про активних користувачів мобільних телефонів, проаналізувавши 447 випадків різновидів раку мозку. Вони прийшли до висновку, що використання телефонів протягом більш ніж 15 годин в місяць підвищує ризик розвитку пухлини мозку втричі.

Схильність до утворення пухлин мають представники професій, робота яких складається з постійних телефонних переговорів, - встановили автори дослідження. Якщо розмовляють по телефону близько 2,5 годин на місяць, то представники цих професій - у кілька разів більше.

Щоб опинитися в групі ризику, досить, в середньому, протягом усього 5 років вести тривалі розмови по телефону.