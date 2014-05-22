Здатність розпізнавати смаки впливає на тривалість життя

Смакові рецептори, розташовані на язикові, відповідають не тільки за смакові уподобання. Вони, виявилося, позначаються на тривалості і якості життя в цілому, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Як показали експерименти з плодовими мушками, якщо придушити здатність розпізнавати смак незалежно від обсягу споживання їжі, можна контролювати тривалість життя, гарантуючи старіння без проблеми зі здоров'ям.

Суть в тому, що гіркий смак негативно відбивається на тривалості життя. А ось солодкий смак позитивно відбивається на цьому показнику. Але найбільш важлива здатність - розпізнавати смак води. Мушки, які не могли розпізнавати воду, жили на 43% довше звичайного. Все це говорить про те, що сенсорне сприйняття впливає на здоров'я, зазначає Скотт Плетчер з Університету Мічигану.

Співробітники університетів Мічигану, Вейна та Інституту біомедичних досліджень Фрідріха Мішера встановили: втрата смаку провокує фізіологічні зміни. Вони допомагають тілу адаптуватися до відчуття, ніби воно не отримує достатніх обсягах життєво важливих речовин. Це відбивається як на виборі продуктів харчування, так і на сприйнятті та поведінці в цілому.