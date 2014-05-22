Компліменти діють на жінку ефективніше ліків

Компліменти ефективніші ліків. У будь-який час і в будь-якому віці жінка повинна залишатися жінкою, простою, ласкавою і ніжною. Саме жіночність і ніжність приваблюють і захоплюють чоловіків. Гнучкий стан, плавні рухи і таємнича посмішка чинять на них неймовірну дію, передає infosmi.net.

Для того, щоб завжди зачаровувати чоловіків і свого коханого, треба постійно змінюватися і стежити за своїм здоров'ям. В першу чергу намагайтеся займатися спортом, хоч зовсім трохи. Поменше сидіть біля телевізора і їжте шкідливу їжу. Харчування повинне бути легким і збалансованим. Перед сном корисні прогулянки на свіжому повітрі, а вранці гімнастика.

Головне, щоб усі дії виконувалися з задоволенням. Не потрібно видавлювати з себе пробіжку або прогулянку, вони навряд чи принесуть користь. Перед сном нагородіть себе ванною з піною, морською сіллю і заспокійливими аромооліями. Обов'язково регулярно відвідуйте лікарів і контролюйте своє здоров'я вдома.